Μαρίνα Σάττι: Ξεσπά o Τάσος Ξιαρχό – «Με έχει απλήρωτο, υποδυόταν την μάνατζέρ της στο τηλέφωνο»

Σε ένα ανεπανάληπτο και ιδιαίτερα έντονο ξέσπασμα προχώρησε ο γνωστός χορογράφος Τάσος Ξαρχό, ο οποίος μίλησε δημόσια για τη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι και τις δυσάρεστες εμπειρίες που, όπως υποστηρίζει, είχε μαζί της.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι παραμένει απλήρωτος από τη συμμετοχή του στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Θα πετώ», το οποίο αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία και σχολιάστηκε ευρέως για την αισθητική και την πρωτοποριακή του χορογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κος Τάσος Ξαρχό δεν μάσησε τα λόγια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με έχει απλήρωτο από αυτό το βίντεο κλιπ. Όταν την καλούσα στο τηλέφωνο, υποδυόταν τη μάνατζέρ της και μετά μου απαντούσε η ίδια λέγοντάς μου πως δεν υπάρχουν τα λεφτά… Άλλο η ζήλεια και άλλο να νιώθεις ηλίθιος, να μιλάς με έναν άνθρωπο που το παίζει διπλό ταμπλό».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, καθώς πολλοί χρήστες πήραν θέση υπέρ ή κατά των δύο καλλιτεχνών. Ο χορογράφος, γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα αλλά και το πάθος του για την τέχνη, δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την απογοήτευσή του:

«Την μισώ για τον τρόπο που φέρθηκε, όχι σαν άνθρωπο γενικά, αλλά για τη συμπεριφορά της απέναντί μου. Δεν αξίζει να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους που έχουν δουλέψει για εσένα», ανέφερε επίσης.

Μέχρι στιγμής, η Μαρίνα Σάττι δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις κατηγορίες του χορογράφου, ωστόσο το θέμα έχει ήδη γίνει viral, με το σχετικό βίντεο των δηλώσεων του Τάσου Ξαρχό να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο και τη διαφάνεια στις επαγγελματικές σχέσεις, ειδικά όταν πρόκειται για επιτυχημένα πρότζεκτ που αφήνουν το στίγμα τους στη μουσική σκηνή.