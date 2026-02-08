Μαρία Τζομπανάκη:”Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ ακόμη και αν σπάσω το κεφάλι μου, κακοποίηση δεν είναι μόνο το ξύλο”

Η καταξιωμένη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη μίλησε σε συνέντευξη της για τον λόγο της επιτυχίας του “Σασμού” πριν μερικά χρόνια και την νέα της παράσταση “Φλαντρώ”.

Η ίδια έκανε αναφορά, με αφορμή το έργο, στην κακοποίηση που έχει πολλές μορφές και δεν είναι μόνο σωματική σε αρκετές περιπτώσεις.

«Στο καμαρίνι είναι η πραγματικότητά μας. Χρειάζομαι 20 λεπτά απόλυτης ησυχίας πριν βγω στη σκηνή», δήλωσε αρχικά η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα. «Αν η παράσταση “Φλαντρώ” γραφόταν σήμερα, ο συγγραφέας θα μιλούσε ανοικτά για την κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο το ξύλο», πρόσθεσε η Μαρία Τζομπανάκη.

«Ένας από τους λόγους που πέτυχε ο “Σασμός” ήταν γιατί προστάτευε ο ένας τον άλλον», είπε στη συνέχεια η Μαρία Τζομπανάκη. «Όταν πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, την τιμώ ακόμα κι αν σπάσω το κεφάλι μου, δική μου η ευθύνη», παραδέχτηκε.

Η «Φλαντρώ» του Παντελή Χορν είναι ένα έργο τολμηρό και πρωτοποριακό για την εποχή που γράφτηκε. Εξερευνά βαθιά τη φύση του πόθου, της ζήλιας και της ενοχής, παραμένοντας συγκλονιστικά επίκαιρο.

Ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα αδιέξοδα μιας κοινωνίας που φυλακίζει τη γυναίκα ανάμεσα στην επιθυμία και το καθήκον, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του λόγου και τη σιωπή των βαριών συναισθημάτων.

Η παράσταση υπόσχεται να ζωντανέψει έναν κόσμο παθιασμένο και σκοτεινό, όπου «ο άνεμος, τα κύματα και οι κραυγές γίνονται οι μάρτυρες ενός έρωτα που διεκδικεί τη λύτρωση μέσα από τον πόνο».

Η σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη τοποθετεί αυτή την «τραγωδία του πόθου» μέσα σ’ ένα παλιό αρχοντικό που κρύβει τα μυστικά του, ενισχύοντας την αίσθηση της ενοχής που βαραίνει κάθε σκηνή και κάθε βλέμμα.