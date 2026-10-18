Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Κλειώ, Μανώλης, Βάσω και Μαρία μαζί στο τελευταίο αντίο των 40 ημερών

Οι γονείς του τραγουδιστή, Κλειώ και Μανώλης, και οι αδελφές του, Βάσω και Μαρία, βρέθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών μετά το 40ήμερο μνημόσυνο στην Αγία Τριάδα Νίκαιας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Κλειώ, Μανώλης, Βάσω και Μαρία μαζί στο τελευταίο αντίο των 40 ημερών
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Μία ακόμη ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα βίωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το πρωί της Κυριακής (18/10) οι γονείς και οι δύο αδελφές του βρέθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του τραγουδιστή, μετά την ολοκλήρωση του 40ήμερου μνημοσύνου του.

Η Κλειώ και ο Μανώλης Μαζωνάκης, μαζί με τις κόρες τους, Βάσω και Μαρία, έδωσαν το «παρών» στο κοιμητήριο, εμφανώς συγκινημένοι, για να τιμήσουν τη μνήμη του δικού τους ανθρώπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Οι τέσσερίς τους είχαν βρεθεί νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση παρουσία συγγενών, φίλων και θαυμαστών του καλλιτέχνη.

Η οικογένεια Μαζωνάκη στο νεκροταφείο

Μετά την ολοκλήρωση της εκκλησιαστικής τελετής, η οικογένεια κατευθύνθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να παραστεί στο καθιερωμένο τρισάγιο.

Στις φωτογραφίες του NDP, οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή εμφανίζονται συγκινημένοι, σε μια στιγμή ιδιαίτερα προσωπική για την οικογένεια.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Στο κοιμητήριο βρέθηκαν επίσης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Η Μαρία Μαζωνάκη ξέσπασε σε κλάματα μετά το μνημόσυνο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της αποχώρησης της οικογένειας από την εκκλησία.

Σύμφωνα με το TLIFE, η Μαρία Μαζωνάκη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου και αναζήτησε παρηγοριά στην αγκαλιά φίλων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκινημένοι εμφανίστηκαν και οι γονείς του τραγουδιστή, Κλειώ και Μανώλης, ενώ στο πλευρό τους βρισκόταν η κόρη τους, Βάσω.

Οι εικόνες αυτές αποτύπωσαν τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, καθώς η οικογένεια συγκεντρώθηκε ξανά για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες από το τρισάγιο

Το φωτογραφικό υλικό από το νεκροταφείο καταγράφει την παρουσία των πιο κοντινών ανθρώπων του τραγουδιστή, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του μακριά από τις σκηνές με τα τραγούδια και τα μπαλόνια που είχαν προηγηθεί έξω από την εκκλησία.

Η οικογένεια Μαζωνάκη βρέθηκε στο επίκεντρο της συγκίνησης, με τους γονείς και τις αδελφές του καλλιτέχνη να δέχονται τη συμπαράσταση των παρευρισκομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης στο DEBATER: Γιώργος Μαζωνάκης: Με μπαλόνια, τραγούδια και δάκρυα το 40ήμερο μνημόσυνο στη Νίκαια

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αυτό είναι το μονοκινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Πιερία – Τα χαρακτηριστικά του
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το μονοκινητήριο αεροσκάφος που συνετρίβη στην Πιερία – Τα χαρακτηριστικά του

Το ελαφρύ αεροσκάφος τύπου TL-2000 Sting που απεικονίζεται στη φωτογραφία είναι τσεχικής κατασκευής και διαθέτει δύο θέσεις. Τι γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά του και την τραγωδία στην Κονταριώτισσα.

Τραγωδία στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος νεκρός – «Είμαστε σε σοκ»
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος νεκρός – «Είμαστε σε σοκ»

Ο 41χρονος ήταν πιλότος πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Μαζί του σκοτώθηκε ένας 58χρονος, θεολόγος στο επάγγελμα, όταν το μονοκινητήριο κατέπεσε στην Κονταριώτισσα.

Εξαφάνιση μοναχού στην Τουρκία: Οι τελευταίες φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη και το μυστηριώδες ηλεκτρονικό ίχνος
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση μοναχού στην Τουρκία: Οι τελευταίες φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη και το μυστηριώδες ηλεκτρονικό ίχνος

Οι φωτογραφίες της 24ης Ιουλίου που συγχρονίστηκαν στο κινητό του 58χρονου μοναχού, η αναζήτηση διαδρομής προς την Τραπεζούντα και η ηλεκτρονική δραστηριότητα που εντοπίστηκε στις 3 Αυγούστου. Η οικογένεια εξακολουθεί να αγωνιά για την τύχη του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χάος στο Μιλάνο: 160 προσαγωγές σε τέσσερις ώρες – Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στο Μιλάνο: 160 προσαγωγές σε τέσσερις ώρες – Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων

Νέα επεισόδια και καταστροφές σε εμπορικά καταστήματα στο Μιλάνο. Σε 160 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές μέσα σε τέσσερις ώρες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων ακόμη και σε βάρος ανηλίκων.

Μακρόν: «Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση» – Σκληρό μήνυμα για τα επεισόδια, αναγνώρισε την οργή των νέων
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: «Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση» – Σκληρό μήνυμα για τα επεισόδια, αναγνώρισε την οργή των νέων

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς, απέδωσε τη βία σε ακροαριστερές ομάδες και εγκληματικά στοιχεία, αλλά αναγνώρισε τα αιτήματα των διαδηλωτών για την ακρίβεια και τις ανησυχίες των νέων.

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Θα ζητήσετε συγγνώμη για τον Ποινικό Κώδικα του 2019;» – Οι τρεις αιχμηρές ερωτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Θα ζητήσετε συγγνώμη για τον Ποινικό Κώδικα του 2019;» – Οι τρεις αιχμηρές ερωτήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας ερωτήματα για τον Ποινικό Κώδικα του 2019, τις εκλογικές διατάξεις και τη δίκη της Χρυσής Αυγής.