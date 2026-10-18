Γιώργος Μαζωνάκης: Κλειώ, Μανώλης, Βάσω και Μαρία μαζί στο τελευταίο αντίο των 40 ημερών

Μία ακόμη ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα βίωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το πρωί της Κυριακής (18/10) οι γονείς και οι δύο αδελφές του βρέθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του τραγουδιστή, μετά την ολοκλήρωση του 40ήμερου μνημοσύνου του.

Η Κλειώ και ο Μανώλης Μαζωνάκης, μαζί με τις κόρες τους, Βάσω και Μαρία, έδωσαν το «παρών» στο κοιμητήριο, εμφανώς συγκινημένοι, για να τιμήσουν τη μνήμη του δικού τους ανθρώπου.

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Οι τέσσερίς τους είχαν βρεθεί νωρίτερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση παρουσία συγγενών, φίλων και θαυμαστών του καλλιτέχνη.

Η οικογένεια Μαζωνάκη στο νεκροταφείο

Μετά την ολοκλήρωση της εκκλησιαστικής τελετής, η οικογένεια κατευθύνθηκε στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να παραστεί στο καθιερωμένο τρισάγιο.

Στις φωτογραφίες του NDP, οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή εμφανίζονται συγκινημένοι, σε μια στιγμή ιδιαίτερα προσωπική για την οικογένεια.

Στο κοιμητήριο βρέθηκαν επίσης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην Αγία Τριάδα, θέλοντας να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Η Μαρία Μαζωνάκη ξέσπασε σε κλάματα μετά το μνημόσυνο

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή της αποχώρησης της οικογένειας από την εκκλησία.

Σύμφωνα με το TLIFE, η Μαρία Μαζωνάκη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου και αναζήτησε παρηγοριά στην αγκαλιά φίλων της.

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Συγκινημένοι εμφανίστηκαν και οι γονείς του τραγουδιστή, Κλειώ και Μανώλης, ενώ στο πλευρό τους βρισκόταν η κόρη τους, Βάσω.

Οι εικόνες αυτές αποτύπωσαν τη συναισθηματική φόρτιση της ημέρας, καθώς η οικογένεια συγκεντρώθηκε ξανά για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατό του.

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Οι φωτογραφίες από το τρισάγιο

Το φωτογραφικό υλικό από το νεκροταφείο καταγράφει την παρουσία των πιο κοντινών ανθρώπων του τραγουδιστή, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του μακριά από τις σκηνές με τα τραγούδια και τα μπαλόνια που είχαν προηγηθεί έξω από την εκκλησία.

Η οικογένεια Μαζωνάκη βρέθηκε στο επίκεντρο της συγκίνησης, με τους γονείς και τις αδελφές του καλλιτέχνη να δέχονται τη συμπαράσταση των παρευρισκομένων.

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