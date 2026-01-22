Μαίρη Βιδάλη: Συγκινεί για την απώλεια του γιου της – «Για μένα δεν έχει περάσει ούτε μέρα, με βοηθάει η πίστη»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, η Μαίρη Βιδάλη μίλησε για τη δυσαναπλήρωτη απώλεια του γιου της. Η ηθοποιός τόνισε πως η πίστη είναι το μοναδικό στήριγμα που τη βοηθά να αντέχει αυτόν τον βαθύ πόνο.

Παρόλο που προσπαθεί να σκέφτεται ότι ο γιος της είναι καλά, παραδέχτηκε πως η απουσία του παραμένει το ίδιο έντονη, ενώ εξέφρασε και την ευχή να μην βιώσει ποτέ κανένας άνθρωπος μια ανάλογη τραγική δοκιμασία.

Όλα όσα είπε η ηθοποιός

«Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί πιστεύω. Η πίστη βοηθάει πάρα πολύ. Απορώ πώς μπορούν να ξεπεράσουν ένα τέτοιο γεγονός, όπως εγώ στη ζωή μου, αν δεν έχουν πίστη. Δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Πίστευα πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο και με βοηθάει πάρα πολύ. Με βοηθάει και ένα άλλο στοιχείο. Από πάρα πολύ μικρή – και τώρα – έχω εξοικειωθεί με την έννοια του αποχωρισμού», είπε αρχικά.

«Εννοώ του ζωντανού αποχωρισμού από αγαπημένους ανθρώπους. Λένε ότι ο ζωντανός αποχωρισμός δεν έχει παρηγοριά. Έχει. Ότι οι άνθρωποι μπορεί να είναι μακριά σου από επιλογή τους ή από καταστάσεις, αλλά είναι καλά. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί όταν αγαπάς αυτό σε νοιάζει, να είναι καλά ο άλλος που αγαπάς. Άρα σκέφτομαι ότι είναι καλά», εξομολογήθηκε η Μαίρη Βιδάλη.

«Για εμένα και για την κόρη μου δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Και κάποια φίλη που έχει χάσει το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε “μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο”. Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Πέρασε ο χρόνος, έκλεισε ο χρόνος προχθές, αλλά για εμάς είναι σαν χθες. Και εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Πάνω απ’ όλα βοηθάει η πίστη», ανέφερε συγκινημένη.

