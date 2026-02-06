Madonna: Έτσι θα ήταν σήμερα η 67χρονη σταρ χωρίς καμία πλαστική επέμβαση – Η απάντηση του AI (pic)

Η Madonna συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις με την εμφάνισή της, καθώς στα 67 της χρόνια παραμένει στο προσκήνιο ως το πρόσωπο της νέας καμπάνιας των Dolce & Gabbana. Στις πρόσφατες φωτογραφίες για το άρωμα «The One», η σταρ εμφανίζεται εντυπωσιακά νεανική, με αψεγάδιαστο δέρμα και παντελή απουσία ρυτίδων, αναζωπυρώνοντας τις φήμες για αισθητικές επεμβάσεις τις οποίες η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ επίσημα.

Η περιέργεια για το πώς θα είχε εξελιχθεί το πρόσωπό της αν ακολουθούσε τη φυσική διαδικασία της γήρανσης οδήγησε στη χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το AI ανέλυσε φωτογραφίες από τη νεαρή ηλικία της “Material Girl” και δημιούργησε μια ρεαλιστική πρόβλεψη της εικόνας της για το 2026.

Το αποτέλεσμα παρουσιάζει μια ριζικά διαφορετική εικόνα, με φυσική χαλάρωση στο περίγραμμα του προσώπου και εμφανή σημάδια έκφρασης γύρω από τα μάτια και το στόμα, στοιχεία που λείπουν από τη σημερινή δημόσια εικόνα της.

Δείτε την φωτογραφία που δημιούργησε το AI:

Να θυμίσουμε ότι η ίδια η καλλιτέχνιδα είχε βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής το 2023, μετά την εμφάνισή της στα βραβεία Grammy, όπου πολλοί τη χαρακτήρισαν «αγνώριστη».

Τότε, η Madonna είχε απαντήσει με αιχμηρό τρόπο, αποδίδοντας την αλλοίωση των χαρακτηριστικών της στους ευρυγώνιους φακούς των φωτογράφων και καταγγέλλοντας τον ηλικιακό ρατσισμό και τον μισογυνισμό που επικρατεί στη βιομηχανία του θεάματος.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, είχε σχολιάσει με δόση αυτοσαρκασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως δείχνει «χαριτωμένη» τώρα που υποχώρησε το πρήξιμο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτό οφειλόταν σε κάποια ιατρική πράξη.

Παρά τις αντιδράσεις, η Madonna ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να απολογηθεί για τις δημιουργικές της επιλογές ή την εμφάνισή της, επιμένοντας να ανοίγει δρόμους για τις γυναίκες που επιθυμούν να παραμένουν δραστήριες και τολμηρές μετά τα 45 τους χρόνια.