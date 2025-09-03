Mad Clip: 4 χρόνια χωρίς τον ράπερ – Πλήθος θαυμαστών του συγκεντρώθηκε στο σημείο που σκοτώθηκε
Το συγκινητικό αφιέρωμα στο σημείο του ατυχήματος
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες, Τρίτη (2/9) από τον τραγικό θάνατο του Mad Clip σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη. Η απώλεια του ράπερ, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του, συγκλόνισε την ελληνική μουσική βιομηχανία, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Με το μοναδικό του στυλ και τους ιδιαίτερους στίχους του, ο Mad Clip όχι μόνο καθόρισε την ελληνική rap σκηνή αλλά επηρέασε και μια ολόκληρη γενιά. Τα τραγούδια του έγιναν ύμνοι για τους νέους, και η μουσική του κληρονομιά παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.
Για να τιμήσουν τη μνήμη του, πλήθος θαυμαστών του συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (2/9) στο σημείο όπου ο καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του. Η περιοχή πλημμύρισε από τις μελωδίες των τραγουδιών του, καθώς οι παρευρισκόμενοι τραγουδούσαν δυνατά τους στίχους του και μοιράζονταν αναμνήσεις.
Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν και ο γνωστός YouTuber, Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα από το αφιέρωμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Το βίντεο που δημοσίευσε δείχνει την ατελείωτη αγάπη και τον σεβασμό του κόσμου προς τον πρόωρα χαμένο καλλιτέχνη.
