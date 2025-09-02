Mad Clip: 4 χρόνια από τον θάνατο του ράπερ – «Μου λείπεις κάθε μέρα» γράφει η αδερφή του

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Mad Clip, κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος, έφυγε από τη ζωή. Ο αιφνίδιος θάνατός του σε τροχαίο δυστύχημα είχε συγκλονίσει την Ελλάδα, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ελληνική ραπ μουσική σκηνή και μια βαθιά πληγή στις καρδιές των δικών του ανθρώπων και των εκατοντάδων χιλιάδων θαυμαστών του.

Η αδερφή του Mad Clip, Άσπα, η οποία ακολουθεί και η ίδια μια επιτυχημένη μουσική πορεία, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αδελφού της με μια προσωπική και συγκινητική ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο, η Άσπα αναφέρθηκε στην απουσία του και στη δύναμη που της δίνει η μνήμη του.

«Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα» έγραψε η Άσπα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του αδερφού της.

Να θυμίσουμε ότι ο Mad Clip έχασε τη ζωή του σε ηλικία 34 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, στη Λεωφόρο Αθηνάς και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Η φωτογραφία που ανέβασε η Άσπα: