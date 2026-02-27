Μ. Αλιφέρη: «Βίωσα πολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας μου, κυρίως εκβιαστικές»

Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Πέμπτη (27/2/2026), με αφορμή τις τελευταίες παραστάσεις του θεατρικού έργου Blue Train, στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, αλλά και για την επιστροφή των τηλεπαιχνιδιών στη μικρή οθόνη.

Αναφερόμενη στη σημασία της οικογενειακής στήριξης, υπογράμμισε τον ρόλο των γονέων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού.

«Οι γονείς μας είναι οι θεοί μας, σαν μικρά παιδιά, μεγαλώνοντας με αυτή την εικόνα που κουβαλάμε. Και να σου πω και κάτι; Πρώτος ο γονιός πρέπει, αφού αγαπάει το παιδί του, να συμφωνήσει, να αποδεχτεί τις επιλογές του. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε βιώματα από την επαγγελματική της πορεία, εστιάζοντας στα στερεότυπα που συχνά συνοδεύουν μια γυναίκα στον χώρο του θεάματος. «Επειδή ήμουν ένα σχετικά εμφανίσιμο κοριτσόπουλο, στη δουλειά πάντα μια καλή εμφάνιση αμφισβητείται. Θέλει πολλαπλάσια υπομονή και προσπάθεια για να πειστούν ότι δεν είναι μόνο η εικόνα του, είναι και το μέσα», δήλωσε η Μαρία Αλιφέρη.

Η ίδια δεν δίστασε να αναφερθεί και σε αρνητικές εμπειρίες που βίωσε στο παρελθόν. «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές θα έλεγα, γιατί εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά. Ήτανε όλα πολύ πιο κλειστά. Έχω χάσει δουλειές, έχω φύγει από δουλειές…», εξομολογήθηκε.

Σχολιάζοντας, τέλος, την αναβίωση των τηλεπαιχνιδιών στην ελληνική τηλεόραση, η ηθοποιός επεσήμανε: «Στο εξωτερικό παίζονται χρόνια, πεθαίνει ο παρουσιαστής και το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Άμα είναι καλή συνταγή, σαφώς. Η ζωή κάνει κύκλους. Εδώ κάνει η ζωή μας, δε θα κάνουν τα παιχνίδια;», τονίζοντας ότι οι επιτυχημένες τηλεοπτικές φόρμες διατηρούν διαχρονικά τη δυναμική τους.