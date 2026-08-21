Λευτέρης Ελευθερίου: «Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις, έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου»

Ο Λευτέρης Ελευθερίου μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για τον εαυτό του και για συμπεριφορές του παρελθόντος που σήμερα αναγνωρίζει ως λανθασμένες. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello!» και τον Γιάννη Βίτσα, ο γνωστός ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό, αναφερόμενος στον ναρκισσισμό και στον τρόπο με τον οποίο, όπως παραδέχεται, είχε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς τη γοητεία και την αποδοχή που λάμβανε από τους άλλους για να τους χειραγωγήσει.

Στη ζωή σας, έχετε φερθεί κακοποιητικά στον εαυτό σας;

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Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου.

Με ποιον τρόπο;

gΑυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου. Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε όσους ασχολούμαστε με την τέχνη έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”, νομίζω ότι το δούλεψα αρκετά.

Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός. Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα. Με οδηγούσε δηλαδή στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος.