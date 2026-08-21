Αποστόλης Τότσικας: Ξέγνοιαστες στιγμές με τη Ρούλα Ρέβη και τα παιδιά τους

Ο Αποστόλης Τότσικας απολαμβάνει το φετινό Καλοκαίρι μαζί με τη Ρούλα Ρέβη και τα δίδυμα παιδιά τους, βρίσκοντας χρόνο για οικογενειακές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η οικογένεια περνά μέρος των διακοπών της στην Τήνο, έναν προορισμό που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ζευγαριού. Ο ηθοποιός και η φωτογράφος διατηρούν στο νησί το εξοχικό τους και επιστρέφουν εκεί συχνά για να χαλαρώσουν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους.

Ανάμεσα στις στιγμές που μοιράζονται κατά διαστήματα στα social media είναι και εκείνες από τις εξορμήσεις τους στη θάλασσα. Η Ρούλα Ρέβη, έχοντας πάντα μαζί της τη φωτογραφική της μηχανή καταγράφει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, ενώ ο Αποστόλης Τότσικας φαίνεται να απολαμβάνει την ανεμελιά των καλοκαιρινών ημερών.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια όμορφη οικογένεια και παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί με τα παιδιά του. Ο ίδιος ο ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον ρόλο του ως πατέρας και για την προσπάθειά του να είναι πάντα παρών στο μεγάλωμά τους.