Λένα Δροσάκη: «Το πρώτο σοκ με την ηλικία το έπαθα στα 29 – Όταν έκλεισα τα 40 έκανα ένα μεγάλο πάρτι»

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Παρασκευής (12.12) η ηθοποιός Λένα Δροσάκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γιος της, ενώ, αποκάλυψε ότι μόλις έκλεισε τα 40 έκανε ένα μεγάλο πάρτι.

«Όταν ήμουν 29, έπαθα ένα σοκ. Εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ, η αλήθεια είναι και δεν ξέρω γιατί. Όταν πήγα 40, έκανα ένα τεράστιο πάρτι διότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου. Μόλις είχα χωρίσει, μόλις είχε βγει η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, είχα ένα παιδί και συνειδητοποίησα ότι από δω και πέρα η ζωή μου θα είναι κάτι άλλο», ανέφερε η ηθοποιός.

«Το κάτι άλλο είναι η συνειδητοποίηση του τι θέλω εγώ. Τι έχω ανάγκη εγώ, τι χρειάζομαι εγώ, χωρίς να είναι τεράστιο το εγώ. Οπότε άρχισε η Λένα να υπάρχει ως προτεραιότητα, ως αναγνώριση των αναγκών της που πλέον άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή», αποκάλυψε.

«Όταν ήρθε η κατραπακιά και το εμείς… bye bye, χρειάζεται να ξαναναγνωρίσω ποια είναι η Λένα με ένα παιδί και μετά από όλα αυτά που είχε περάσει. Ξεκίνησα από την αρχή να το χτίζω, τουβλάκι τουβλάκι, χωρίς υπερβολή. Το λέω αλήθεια διότι πέρασα θέματα υγείας μόλις είχα γεννήσει, μόλις παντρεύτηκα… χώρισα, είχα μπει σε ένα καινούργιο σπίτι και η μαμά μου κινδύνευε και είχε θέματα υγείας. Έπεσαν πάρα πολλά», εξομολογήθηκε.