Λάκης Γαβαλάς: Θα συνεχίσει ή όχι τη συνεργασία του με το GNTM; Τι αποκάλυψε (vid)

Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του, ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ο ανατρεπτικός σχεδιαστής, που συνάντησε το τηλεοπτικό συνεργείο κατά τη διάρκεια της προπόνησής του στο γυμναστήριο, μίλησε για το εορταστικό του πρόγραμμα, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει απαντήσεις για το παρασκήνιο του μεγάλου τελικού του GNTM.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε τη διαδικασία ανάδειξης της νικήτριας, λύνοντας την απορία πολλών τηλεθεατών σχετικά με το πώς το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε και μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Λάκης Γαβαλάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι η αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα πάω να τον χειροκροτήσω»

Θα συνεχίσει ή όχι τη συνεργασία του με το GNTM;

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιθυμούσε να συνεχίσει τη συνεργασία του με την παραγωγή, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από τα σχέδια που θα υπάρξει για τη νέα σεζόν.

«Φυσικά έχω συζητήσει με τον σταθμό για το επόμενο GNTM. Έτσι κι αλλιώς έχω ένα συμβόλαιο 1+1. Από εκεί και πέρα, και εκείνοι κι εγώ θα επαναδιαπραγματευτούμε κάποια πράγματα», είπε ο σχεδιαστής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: