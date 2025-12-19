Κριστίνα Αγκιλέρα: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της (pics)

Η Κριστίνα Αγκιλέρα γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τη θεαματική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε στα social media, η παγκόσμια star αποκάλυψε την ανανεωμένη της εικόνα μετά την απώλεια περίπου 22 κιλών, γιορτάζοντας το γεγονός με ένα λαμπερό δείπνο σε έναν παραμυθένια διακοσμημένο χώρο με ροζ και κόκκινα μπαλόνια.

Πιο συγκεκριμένα, για την ιδιαίτερη αυτή βραδιά, η τραγουδίστρια επέλεξε ένα τολμηρό λευκό φόρεμα συνδυασμένο με διχτυωτό καλσόν και εντυπωσιακές κόκκινες γόβες, ενώ την παράσταση έκλεψε ο ιδιαίτερος πουά σκούφος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κριστίνα Αγκιλέρα: Έβαψε τα μαλλιά της στα χρώματα της σημαίας της Βραζιλίας (vid)

Μετά το δείπνο κάτω από τον έναστρο ουρανό, η εορτάζουσα και οι καλεσμένοι της μεταφέρθηκαν σε εσωτερικό χώρο για την ανταλλαγή δώρων, με την Κριστίνα Αγκιλέρα να δείχνει πιο λαμπερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση από ποτέ στη νέα φάση της ζωής της.

Στην λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Νιώθω όλη την αγάπη των γενεθλίων».

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram: