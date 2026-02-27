Κώστας Νταλιάνης: Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης και αδερφός του Γιάννη Νταλιάνη – Το βιογραφικό του

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται ο Γιάννης Νταλιάνης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του και διακεκριμένος σκηνοθέτης, Κώστας Νταλιάνης. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης, ηθοποιός και δάσκαλος του θεάτρου υπήρξε μια πολυσχιδής καλλιτεχνική προσωπικότητα με πλούσια δράση στον χώρο του πολιτισμού.

Ποιος ήταν ο Κώστας Νταλιάνης

Γεννημένος στον Βόλο, ο Κώστας Νταλιάνης ξεκίνησε την πορεία του συνδυάζοντας την επιστήμη με την τέχνη, καθώς σπούδασε Οικονομικά πριν παραδοθεί οριστικά στη μεγάλη του αγάπη, το θέατρο.

Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη και στη συνέχεια μετέβη στη Βόννη της Γερμανίας, όπου εξειδικεύτηκε στη σκηνοθεσία και τη δραματολογία. Η ευρωπαϊκή του παιδεία και η βαθιά κατανόηση των κλασικών και σύγχρονων κειμένων χαρακτήρισαν ολόκληρη τη μετέπειτα διαδρομή του.

Η καλλιτεχνική του σφραγίδα υπήρξε έντονη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος στο εμβληματικό «Θέατρο της Άνοιξης».

Ωστόσο, το μεγάλο του όραμα πήρε σάρκα και οστά με τη δημιουργία του θεάτρου και της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί», την οποία ίδρυσε μαζί με τη σύντροφο της ζωής του, Εβίτα Παπασπύρου.

NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Εκεί, ο Κώστας Νταλιάνης δεν υπήρξε απλώς ένας σκηνοθέτης, αλλά ένας πνευματικός πατέρας για δεκάδες νέους καλλιτέχνες.

Στην πλούσια καριέρα του σκηνοθέτησε περισσότερες από 50 παραστάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα ρεπερτορίου, ενώ προσέφερε τις υπηρεσίες του και από θεσμικές θέσεις, διατελώντας καλλιτεχνικός διευθυντής στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου και Ρόδου.

Η δράση του επεκτάθηκε και στον κινηματογράφο, όπου εργάστηκε σε διεθνείς παραγωγές, αλλά και στη διοργάνωση μεγάλων μουσικών γεγονότων σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ηρώδειο.

Μερικά από τα έργα που σκηνοθέτησε

2022-2024: «Ο κύκλος με την κιμωλία» του Μπρεχτ.

2021-2023: «Τα όρια» των Μιχαέλα Μιχαίλοβ και Ράντου Αποστόλ.

2019-2020: «Ο βασιλιάς πεθαίνει» του Ιονέσκο.

2018-2020: «Μαγιακόβσκι» δραματουργική επιμέλεια Κ. Νταλιάνης (από ποιήματα, γράμματα, και κέιμενα του Μιαγιακόβσκι).

2016-2017: «Οι παίκτες» του Νικολάι Γκόγκολ.

2014-2015: «Το Μάθημα» του Ιονέσκο (νέα εκδοχή).

2012-2013: «Η συνωμοσία των παπαγάλων» του Χάβελ / Κ. Νταλιάνη.

2010-2011: «Εξαιτίας της αναταραχής…» κείμενο που προέκυψε μέσα από αυτοσχεδιασμούς της ομάδας «Μοντέρνοι Καιροί».

2009-2010: «Το Μάθημα» του Ιονέσκο (πρώτη εκδοχή).

2009-2010: «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο.

2006: Σκηνοθεσία των «Τρωάδων» του Ευριπίδη με το επανασυστημένο Θέατρο «Μοντέρνοι Καιροί».

2003: Σκηνοθετική επιμέλεια της «Ημέρας του Ηθοποιού» στο Ηρώδειο.

Ο αδελφός του, ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης, τον αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση, υπογραμμίζοντας το ήθος και την αφοσίωσή του στην τέχνη.

«Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι» έγραψε ο ηθοποιός σε μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Η πολιτική του κηδεία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.