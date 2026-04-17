Πρόταση ενοχής από το δικαστήριο για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και την σύζυγο του – Το κατηγορητήριο

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του πρότεινε σήμερα η έδρα του δικαστηρίου για μία σειρά από σοβαρά κακουργήματα.

Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την παραγωγή και κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Επιπλέον, του αποδίδονται πράξεις ενδοοικογενειακής βίας μεθοδευμένου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκου, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, όπως οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της έδρας αφορά το σύνολο των κακουργημάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη και της μητέρας των παιδιών, η οποία κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι προέβη στις πράξεις αυτές υπό καθεστώς εξαναγκασμού από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της παρουσίας των ανήλικων θυμάτων με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ψυχολογικής κατάστασης τους.