Κώστας Δόξας: Τραγούδησε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας» πάνω από θαμώνα που τον πήρε ο ύπνος (vid)

Η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να είναι εξαντλητική, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τον πιο αστείο τρόπο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στον Πειραιά, όπου εμφανίζεται ο Κώστας Δόξας. Ένα βίντεο από το μαγαζί έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, δείχνοντας ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς.

Στο επίμαχο βίντεο, ο Κώστας Δόξας εμφανίζεται να βρίσκεται πάνω από ένα τραπέζι θαμώνων, συνοδευόμενος από τους οργανοπαίχτες του, τραγουδώντας σε ρυθμούς κεφιού.

Ωστόσο, ένα μέλος της παρέας είχε «λυγίσει» από την κούραση και είχε αποκοιμηθεί… βαριά καθιστός στην καρέκλα του. Ο άνδρας δεν αντιλαμβανόταν τίποτα από τη φασαρία γύρω του.

Ο Κώστας Δόξας, οποίος του τραγουδούσε κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι του, ερμηνεύοντας μάλιστα τον «Έρωτα κλέφτη» με τον στίχο «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας», δεν κατάφερε να τον ξυπνήσει.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα σχόλια των social media, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο.

Κάποιοι εξέφρασαν τη λύπη τους και επέκριναν τους φίλους του θαμώνα που δεν τον προστάτευσαν, ενώ άλλοι το βρήκαν ξεκαρδιστικό, σχολιάζοντας ότι όσοι δεν γέλασαν είναι «κρύοι».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: