Κώστας Δόξας: Έκανε μήνυση στην πρώην σύζυγό του επειδή δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους

Μήνυση εις βάρος της πρώην συζύγου του κατέθεσε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας, εξαιτίας μιας ενέργειάς της που έθεσε σε κίνδυνο την μικρή τους κόρη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, αυτό που οδήγησε τον Κώστα Δόξα να κάνει μήνυση στην Μαρία Δεληθανάση είναι ότι εκείνη δεν φόρεσε κράνος στην 8χρονη κόρη τους, όταν την πήρε από το σχολείο με τη μηχανή.

Ο Δόξας κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνομικοί να εντοπίσουν την κα. Δεληθανάση, να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν σε αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.