Κόνι Μεταξά: «Δεν προχωράω στα προσωπικά μου – Θέλω να μη δίνω αναφορά σε κανέναν»

Η Κόνι Μεταξά, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ξεκαθάρισε πως αποφεύγει να θέτει στόχους για τη νέα χρονιά προκειμένου να γλιτώσει το αίσθημα της αποτυχίας. Η ίδια εξήγησε ότι προτιμά να πορεύεται χωρίς αυστηρό προγραμματισμό, καθώς η μη επίτευξη των προσδοκιών της την απογοητεύει.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν επιθυμεί να κάνει νέα βήματα αυτή την περίοδο. Υπογράμμισε μάλιστα την ανάγκη της για ανεξαρτησία, τονίζοντας πως απολαμβάνει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να δίνει αναφορά σε κανέναν.

Όλα όσα είπε η Κόνι Μεταξά

«Δεν έχω σκεφτεί τίποτα για το 2026. Δεν βάζω ποτέ στόχους, γιατί ποτέ δεν τους ακολουθώ. Δεν ξέρω… Το ‘χω αφήσει λίγο να πάει μόνο του. Δεν έχω βάλει κανέναν στόχο. Δεν πιστεύω στους στόχους. Γιατί πιστεύω ότι ό,τι στόχο και να βάλεις, μετά αν δεν τον πετύχεις, νιώθεις σαν να μη τον πέτυχες.

Δηλαδή νιώθεις αποτυχία. Οπότε καλύτερα να μην βάλεις κανένα στόχο και απλά να δουλεύεις σκληρά μέχρι να τον πετύχεις» ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια και Influencer.

Όχι. Τώρα θέλω να κάνω λίγο… κοζερί μόνη μου. Να ταξιδέψουμε με το σκυλί μου, να κάνω ό,τι θέλω. Να μη δίνω σε κανέναν αναφορά, να είμαι ελεύθερη και ωραία», δήλωσε η Κόνι Μεταξά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: