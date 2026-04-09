Κόνι Μεταξά: «Μου αρέσει να είμαι μόνη μου, δεν έχω ερωτικές επαφές – Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά»

Η Κόνι Μεταξά φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου στο YouTube, όπου μίλησε για τη διαχείριση ενός χωρισμού και την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση. Η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως απολαμβάνει τη μοναχικότητά της αυτή την περίοδο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιδιώκει ερωτικές επαφές.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη πεποίθησή της πως δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια ή να αποκτήσει παιδιά στο μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα είπε η Κόνι Μεταξά

«Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους, πολύ πριν τελειώσει. Οι γυναίκες κάνουν υπομονή, λένε το πρόβλημα της σχέσης τους, οι άντρες δεν ακούν… Οι γυναίκες προετοιμάζουν τον χωρισμό, το ξεπερνάνε, μετά χωρίζουν. Δεν καταλαβαίνετε τον χωρισμό, γίνεται, περνάτε ωραία έναν μήνα και μετά… κατάθλιψη», ανέφερε αρχικά η Κόνι Μεταξά.

Και πρόσθεσε: «Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου… Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις».

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Τα κιλά που πήρε μετά τον χωρισμό της

«Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος (για να το διαφυλάξω). Σίγουρα ένα glow up βοηθάει (να ξεπεράσεις μια σχέση). Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις τον άλλον. Δεν είναι στο χέρι σου να κάνεις glow up, έρχεται από μέσα σου και ξεκινάει από τα συναισθήματα», αποκάλυψε η Κόνι Μεταξά.

«Μηδενική επαφή μετά τον χωρισμό. Μου έχει τύχει να κρατήσω φιλικές σχέσεις αλλά ήμασταν φίλοι, πριν γίνουμε ζευγάρι. Συμφωνώ φουλ ότι η δουλειά βοηθάει. Όχι τον πρώτο καιρό, τότε είμαι σε κώμα. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τη δουλειά, έχεις και περισσότερες ιδέες. Έχω μια θεωρία ότι όποιος ερωτεύεται πάρα πολύ, του πάνε σκα… τα επαγγελματικά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαρτάται τον χωρισμό αν θα κλειστώ στο καβούκι μου ή όχι. Κάθε χωρισμός δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να έχει να κάνει με την ηλικία, μπορεί να έχει να κάνει με τον άνθρωπο, μπορεί να έχει να κάνει με τη σχέση. Μπορεί να έχει να κάνει με το πόσο πολύ αυτή η σχέση εσένα σου κόστισε, κατάλαβες; Αλλιώς ξεπέρασα τον γκόμενό μου όταν ήμουνα 25, κι αλλιώς τώρα που είμαι 35. Στα 25 ξεπερνούσα γκόμενο μέσα σε μισή μέρα», τόνισε η Κόνι Μεταξά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: