Μάριος Καπότσης: «Δεν μιλάμε με την Κόνι Μεταξά – Με τον Λευτέρη Πανταζή είναι όλα μια χαρά»

Ο Μάριος Καπότσης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, Κόνι Μεταξά, μετά τον χωρισμό τους. Ο πολίστας αποκάλυψε πως, παρόλο που αρχικά διατηρούσαν φιλικές επαφές, πλέον δεν μιλούν ούτε ανταλλάσσουν μηνύματα.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μάριος Καπότσης κλήθηκε να απαντήσει και για τη σχέση του με τον πατέρα της Κόνι, τον τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή, δίνοντας μια εικόνα για το κλίμα που επικρατεί στο «πρώην» οικογενειακό του περιβάλλον μετά τη λήξη του γάμου του.

«Δεν μιλάμε με την Κόνι. Με τον Λευτέρη όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάς καλές σχέσεις μετά από τόσα χρόνια, ανθρώπινα και ωραία», απάντησε αρχικά ο τραγουδιστής.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ό,τι είναι να πω, δεν θα το πω δημόσια. Αν με ενοχλεί κάτι, θα το πω σε εκείνη ή στον Λευτέρη και τελειώνει έτσι. Έτσι το χειρίζομαι».

«Όλα καλά, είμαι μια χαρά», ανέφερε ο Μάριος Καπότσης για την προσωπική του ζωή μετά το πρόσφατο διαζύγιό του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: