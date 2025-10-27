Κλέλια Ανδριολάτου: Βρίσκεται στη λίστα του Forbes με τους πιο πετυχημένους Έλληνες κάτω των 30 ετών

Λίγο πριν επιστρέψει στις οθόνες μας με την τέταρτη σεζόν του «Maestro» στο Netflix, η Κλέλια Ανδριολάτου επιβεβαίωσε την εκτόξευση της καριέρας της με μία ακόμη σημαντική διάκριση: την ένταξή της στην ελληνική λίστα «30 Under 30» του ελληνικού Forbes.

Η λίστα «Forbes 30 Under 30 Greek List 2026» αναδεικνύει τους πιο πετυχημένους Έλληνες κάτω των 30 ετών, σε τομείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός και, φυσικά, οι τέχνες.

Η παρουσία της ταλαντούχας ηθοποιού σε αυτή τη διεθνή πλατφόρμα αποτελεί απτή απόδειξη όχι μόνο της επιτυχίας της, αλλά και της επιδραστικότητας της δουλειάς της στον σύγχρονο πολιτισμό.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή σε ηλικία μόλις 14 ετών ως μοντέλο, ταξιδεύοντας στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της μόδας.

Αν και αρχικά επέλεξε την ακαδημαϊκή οδό, περνώντας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να σπουδάσει Δημοσιογραφία, η υποκριτική την κέρδισε οριστικά. Στα 18 της, η συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Μπρούσκο» πυροδότησε την επιθυμία της για σοβαρή ενασχόληση με την τέχνη του θεάτρου.

Ακολούθησε η φοίτησή της στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, προετοιμάζοντάς την για την πορεία που θα την οδηγούσε στα φώτα της δημοσιότητας. Μετά από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις, η καριέρα της απογειώθηκε.

Το 2020 συμμετείχε στην ταινία «18» του Βασίλη Δούβλη, ωστόσο η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2021 με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Μαέστρο» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η σειρά αυτή αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη ελληνική παραγωγή που εντάχθηκε στην πλατφόρμα του Netflix.