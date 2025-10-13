Κλέλια Ανδριολάτου: Γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς – Η ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Σε ένα διάλειμμα από τα πυρετώδη γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του «Maestro», η Κλέλια Ανδριολάτου έσβησε τα κεράκια των 29ων γενεθλίων της, επιλέγοντας τον μαγευτικό τόπο όπου διαδραματίζεται η σειρά: τους Παξούς.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που ενσαρκώνει τη «μικρή Κλέλια», βρίσκεται στο νησί τις τελευταίες εβδομάδες, συνεχίζοντας τα γυρίσματα που ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα στην Αθήνα. Η χθεσινή ημέρα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, βρήκε την Κλέλια Ανδριολάτου να κλείνει τα 29 της χρόνια, όμως οι εορτασμοί ξεκίνησαν μία ημέρα νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζαρε με μπλε ολόσωμο μαγιό στις διακοπές της και «μάζεψε» το Instagram (pics)

Το βράδυ του Σαββάτου (11/10), η ηθοποιός διοργάνωσε ένα ξέφρενο πάρτι στον γραφικό Λογγό των Παξών, έχοντας στο πλευρό της την «οικογένειά» της από το Maestro.

Συνεργάτες και φίλοι από την παραγωγή, με τους οποίους η Κλέλια Ανδριολάτου έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς, διασκέδασαν μαζί της σε μία βραδιά γεμάτη μουσική και χαρά.

Τι έγραψε η ηθοποιός στο Instagram

«29. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω… να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς.

Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι η αγάπη και η στήριξη. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: