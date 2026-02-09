Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πόσο κοστίζει η Schiaparelli τσάντα της που κρατούσε χθες στο γήπεδο; (pics)

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις κερκίδες του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Αμερικανίδα διπλωμάτη να παραδίδει μαθήματα υψηλής αισθητικής σε μια αμιγώς αθλητική βραδιά.

Η Αμερικανίδα πρέσβης, η οποία φημίζεται για τις προσεγμένες δημόσιες εμφανίσεις της, επέλεξε ένα σύνολο που την έκανε να δείχνει απαστράπτουσα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως λάτρης της μόδας που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες.

Πόσο κοστίζει η τσάντα που κρατούσε

Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση και έγινε αντικείμενο συζήτησης στους κύκλους της μόδας ήταν η τσάντα που επέλεξε να κρατά, καθώς η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι γνωστό ότι τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα αξεσουάρ των μεγάλων οίκων.

Πρόκειται για μια δερμάτινη δημιουργία με χρυσές λεπτομέρειες του εμβληματικού οίκου Schiaparelli, η αξία της οποίας αγγίζει τα 6.500 ευρώ.

Η επιλογή του οίκου Schiaparelli, που διακρίνεται για τα σουρεαλιστικά και πολυτελή σχέδιά του, κατέστησε σαφές ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραμένει πιστή στο «φετίχ» της για τις επώνυμες τσάντες, επιλέγοντας κομμάτια που αποτελούν διαχρονικές επενδύσεις στο χώρο του στυλ.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή της εμφάνιση με ένα total black σύνολο, επιλέγοντας ένα μαύρο μίνι φόρεμα που συνδύασε με over-the-knee μπότες με λεπτό τακούνι.

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

