Κίλι Σφακιανάκη: Σήμερα η νεκροψία της 62χρονης – Επιθυμία της ήταν να γίνει αποτέφρωση

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, το βράδυ της Κυριακής (02.11.2025), ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Η 62χρονη, που τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον, άφησε την τελευταία της πνοή εκτός νοσοκομείου, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η σορός της Κίλι Σφακιανάκη αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα από το Ασκληπιείο Βούλας στο νεκροτομείο Αθηνών στο Γουδί.

Η διαδικασία της νεκροψίας και νεκροτομής είναι απαραίτητη βάσει πρωτοκόλλου, καθώς ο θάνατος επήλθε ξαφνικά και όχι εντός νοσηλευτικού ιδρύματος, με σκοπό να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Όπως μετέδωσε το ίδιο ρεπορτάζ, τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η Αφροδίτη και ο Απόλλωνας, έσπευσαν στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται η σορός, εμφανώς συντετριμμένα.

Αντιθέτως, ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει βουβός και κλεισμένος στο σπίτι του, αδυνατώντας να εμφανιστεί στο νοσοκομείο. Ο λαϊκός τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια της γυναίκας που άφησε τη Βρετανία για να σταθεί στο πλευρό του και να δημιουργήσουν μαζί την δική τους οικογένεια.

Σε ό,τι αφορά την τελετή του τελευταίου αποχαιρετισμού, αποκαλύφθηκε ότι η επιθυμία της Κίλι Σφακιανάκη ήταν να γίνει αποτέφρωση της σορού της και όχι ταφή.

Οι τελικές προθέσεις της οικογένειας αναμένονται να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: