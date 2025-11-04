Ηλίας Φιλίππου: «Η Κίλι Σφακιανάκη περνούσε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας, είναι ένα μεγάλο πλήγμα»

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών έπειτα από σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Η απώλεια είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για την οικογένεια, καθώς η Κίλι Σφακιανάκη άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ημέρα που ο σύζυγός της, Νότης Σφακιανάκης, είχε τα γενέθλιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Νότης Σφακιανάκης: Όσα έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι – «Ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου»

Ο στενός συνεργάτης και γνωστός στιχουργός, Ηλίας Φιλίππου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» (με τις δηλώσεις να προβάλλονται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου) και αναφέρθηκε στο βαρύ πένθος που έχει περιπέσει ο τραγουδιστής.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον χαμό ενός ανθρώπου, όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπός σου, είναι η σύζυγός σου. Ξέρω ότι περνούσε μία περιπέτεια υγείας σοβαρή, δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι ένα πλήγμα πάρα πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο, που είναι και καλλιτέχνης. Έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία κάποια στιγμή», είπε ο στιχουργός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη έγινε γνωστή τα ξημερώματα της Δευτέρας (3/11) μέσω ανάρτησης στο Instagram της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, η σύζυγος του τραγουδιστή μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας το βράδυ της Κυριακής χωρίς σφυγμό, όπου και επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά.