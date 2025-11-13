Μια εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις στο 37ο Athens Fashion Week ήταν αυτή της Κιάρας Μαρκέζη, της εγγονής του αείμνηστου πολιτικού, Άκη Τσοχατζόπουλου.

Το 25χρονο μοντέλο, κόρη της γνωστής φωτογράφου Μαρίας Μαρκέζη, περπάτησε με επιτυχία στην πασαρέλα για τον οίκο «Kathy Heyndels και Marios Togos», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της μόδας.

Η Κιάρα Μαρκέζη ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ σε νεαρή ηλικία, μόλις στα 14 της χρόνια. Η ίδια έχει γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό και από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας My Style Rocks.

Όπως έχει αποκαλύψει, είχε προσπαθήσει να μπει στο GNTM, όπου οι κριτές την απέρριψαν λόγω των τατουάζ της, ένα χαρακτηριστικό που πλέον αποτελεί μέρος της προσωπικής της ταυτότητας στο μόντελινγκ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», η Κιάρα Μαρκέζη είχε μιλήσει για τα πρώτα της βήματα, τα παιδικά της χρόνια, αλλά και για τη σχέση της με τον παππού της, Άκη Τσοχατζόπουλο.

«Ήμουν το μοντέλο της μητέρας μου από τότε που γεννήθηκα. Το όνομά μου είναι ιταλικό και σημαίνει διάφανη, καθαρή. Όταν ήμουν μικρή, στο σχολείο, μου έλεγαν διάφορα για το όνομά μου, άκουγα κάθε τι που τελείωνε σε… άρα. Έγινα πιο σκληρή όταν ο παππούς μου μπήκε φυλακή. Είχα πάει να τον δω στη φυλακή, αλλά δεν με άφηναν γιατί ήμουν ανήλικη. Θυμάμαι που πηγαίναμε με τη μαμά στα δικαστήρια, εκεί μπορούσα να τον βλέπω λίγο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: