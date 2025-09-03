Κάτια Ταραμπάνκο: Παντρεύεται η νικήτρια του GNTM 2 – Οι ετοιμασίες του γάμου της έχουν ήδη ξεκινήσει

Μια απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Κάτιας Ταραμπάνκο έκανε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1. Με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της νικήτριας του GNTM 2 με αθλητική εκπομπή στο Open, η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως η Κάτια ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Αναλυτικότερα, το γνωστό μοντέλο, που πάντα κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο, οι φήμες θέλουν τις ετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Την είχα πετύχει πρόσφατα το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της και ήταν σε μία φάση πολύ όμορφη και γλυκιά. Είχε ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες για τον γάμο της. Βεβαίως και παντρεύεται η Κάτια. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη», είπε η Μαρία Αντωνά.