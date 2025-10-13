Κάτια Δανδουλάκη: «Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή, αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση»

Η Κάτια Δανδουλάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για την πολύχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και τη ζωή και τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Μάριο Πλωρίτη.

Η σπουδαία ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στη διαδρομή της, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της και τονίζοντας ωστόσο πως το θέατρο υπήρξε πάντα το καταφύγιό της.

«Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα να φύγω από τη ζωή και να είμαι πάνω στη σκηνή. Αυτό θα ήταν η μεγαλύτερή μου ανακούφιση. Αλλά δεν είναι το τι θέλω εγώ… Αυτό θα ήταν για μένα ευτυχία. Αν ζούσαν οι δικοί μου, θα ήθελα να πεθάνω στην αγκαλιά τους. Να φύγω από αυτή τη ζωή και να μεταβώ σε κάποια άλλη μέσα από αυτή την αγκαλιά ή την αγκαλιά του θεάτρου», είπε αρχικά η Κάτια Δανδουλάκη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μετά τους δικούς μου, που δεν είναι στη ζωή, είναι το θέατρο, αυτό είναι το σπίτι μου, η αγάπη μου. Πιστεύω στο μετά. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού, καλύτερα…».

«Η σχέση μου με τον Μάριο Πλωρίτη είχα καταλάβει από την πρώτη στιγμή ότι είναι κάρμα ζωής. Κι εκείνος το ένιωσε, κι εγώ. Είχαμε κάνει πολλές κουβέντας για το τι είναι ο καθένας μας και σεβόμασταν την πλευρά του άλλου που ήταν αντίθετη. Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον άλλον και να σέβεσαι και την αρνητική του πλευρά, να την αγαπήσεις», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Κάτια Δανδουλάκη.

