Κάθριν Ο’Χάρα: Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα αίτια θανάτου της ηθοποιού που πρωταγωνίστησε στο «Μόνος στο σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η αγαπημένη ηθοποιός που καθήλωσε το κοινό με δεκαετίες επιτυχημένων ερμηνειών στη μεγάλη και μικρή οθόνη, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (30.01), σε ηλικία 71 ετών.

Η είδηση του θανάτου της, που επιβεβαιώθηκε από τη διαχειριστική της εταιρεία και εκπροσώπους της, προκάλεσε διεθνή συγκίνηση, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να εκφράζουν δημόσια την θλίψη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η Ο ’Χάρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ύστερα από κλήση για ιατρική βοήθεια στο σπίτι της στην περιοχή Μπρέντγουντ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τα αίτια του θανάτου.

Η καριέρα της

Η ηθοποιός, γεννημένη το 1954 στο Τορόντο του Καναδά, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κινηματογραφική και τηλεοπτική ιστορία. Έγινε ευρύτερα γνωστή ως η μητέρα του Κέβιν στην εμβληματική ταινία «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone), έναν ρόλο που έγινε κλασικός και συνδέθηκε άρρηκτα με τις εορταστικές συνήθειες του κοινού σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η Ο’Χάρα κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση και βραβεία για την ερμηνεία της ως Μόιρα Ρόουζ στη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά “Schitt’s Creek”, η οποία της απέφερε δύο βραβεία Emmy και κατέστησε την ίδια ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της σύγχρονης κωμωδίας.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτεινόταν σε πέντε περίπου δεκαετίες, συνεργάστηκε με πεφωτισμένους δημιουργούς και συμπρωταγωνίστησε σε αξέχαστες παραγωγές όπως Beetlejuice, Best in Show, The Last of Us, The Studio και άλλες, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο έργο που σφράγισε την πορεία της στην ψυχαγωγία.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ο’Χάρα έγινε στα βραβεία Emmy του 2025, όπου παρευρέθηκε με την οικογένειά της και ήταν υποψήφια για τη δουλειά της στη σειρά The Studio, λίγους μόνο μήνες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

Το αντίο του τηλεοπτικού της γιου

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, που συνεργάστηκε μαζί της στις ταινίες Μόνος στο Σπίτι, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια συγκινητική φωτογραφία τους. Στη λεζάντα έγραψε μεταξύ άλλων: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα… Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό, με πολλούς συναδέλφους της να αποχαιρετούν τη δραστήρια και αγαπητή ηθοποιό για το έργο και την προσωπικότητά της.