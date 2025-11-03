Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για το θαύμα που βίωσε το καλοκαίρι – «Το λέω και ανατριχιάζω»

Μία βαθιά προσωπική στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με τους τηλεθεατές της εκπομπής της στον Alpha, με αφορμή μια συζήτηση για τη δύναμη της πίστης. Η παρουσιάστρια, συγκινημένη, εξομολογήθηκε ότι το περασμένο καλοκαίρι βίωσε το δικό της, προσωπικό «θαύμα».

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως το περιστατικό συνδέεται με μια επίσκεψη που πραγματοποίησε στον Πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη, ιερέα ο οποίος συνδέεται με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων και στον οποίο αποδίδονται αρκετά θαύματα.

Η Καινούργιου επισκέφθηκε τον ιερέα στα Χανιά, όπου πήγε, όπως είπε, για να προσευχηθεί και να ζητήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω.

Μου είπε: προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει. Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα αρέσει σε όλους. Εγώ ξέρω όμως ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα προσπαθώ όσο μπορώ μέσα από αυτή την εκπομπή, όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, να προβάλλω τέτοια θέματα, γιατί ούτε την πίστη μου διαπραγματεύομαι, ούτε πάντα τη δύναμη της Επιστήμης», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι τον Ιούλιο, η Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκε στον Άγιο Ματθαίο Χανίων με τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη, ο οποίος απομακρύνθηκε από τους Αγίους Ισιδώρους, αφού η Αρχιεπισκοπή δεν ανανέωσε την απόσπασή του.