Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» βρέθηκη η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τα μυστικά ομορφιάς της.

«Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία», ανέφερε η ηθοποιός.

Παράλληλα αποκάλυψε τα μυστικά ομρφιάς της που τη διατηρούν νέα και λαμπερή.