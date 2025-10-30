Κατερίνα Διδασκάλου: Αυτό είναι το μυστικό της για να παραμένει λαμπερή – Η ρουτίνα ομορφιάς της

Η Κατερίνα Διδασκάλου, μία από τις πιο λαμπερές και καταξιωμένες ηθοποιούς, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό και αποκαλύπτοντας το πραγματικό μυστικό της για να διατηρείται φρέσκια και λαμπερή.

Σε ερώτηση για τα beauty secrets της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως, εκτός από τις κλασικές πρακτικές περιποίησης, η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην εσωτερική ισορροπία.

Μάλιστα, η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχτηκε ότι μόλις πρόσφατα δοκίμασε για πρώτη φορά τη μεσοθεραπεία στο πρόσωπό της, μια πρακτική που πλέον υιοθετείται από πολύ νεότερες γυναίκες, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει τις αισθητικές παρεμβάσεις με μέτρο.

«Αν έκανα έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μου αυτό που θα έλεγα είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ως γυναίκα της showbiz, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεις σε μια ώριμη ηλικία να δουλεύεις το ίδιο καλά, ή περισσότερο καλά. Αυτό είναι μεγάλη ευτυχία», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Δεν κρίνω, πίνω πολύ νερό και κάνω θετικές σκέψεις», απάντησε η Κατερίνα Διδασκάλου για το ποιο είναι το μυστικό της ομορφιάς της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: