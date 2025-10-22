Καρολίνα Πελενδρίτου: Η αποκάλυψη για το διαζύγιο & την κατάψυξη ωαρίων – Οι αλλαγές στη ζωή της

Η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χατζηγεωργίου, μετά από έξι χρόνια γάμου, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή της να βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλητισμού είχε μεγάλο τίμημα στην προσωπική της ζωή.

Η χρυσή Παραολυμπιονίκης, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Happy Day», αναφέρθηκε στην περίοδο του διαζυγίου της, το οποίο έλαβε χώρα τον περασμένο Μάιο, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που επήλθαν στη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Συγκινεί η Παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου: «Μέχρι τα εννιά μου έβλεπα κανονικά, δεν το θυμάμαι όμως»

Όλα όσα είπε η Καρολίνα Πελενδρίτου

«Πολλές φορές, η ζωή στα φέρνει διαφορετικά, όμως καταλήγω ότι κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν και έτσι είναι να γίνουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με φλερτάρουν, όμως εγώ με τον εαυτό μου είμαι αρκετά αυστηρή», είπε αρχικά η Καρολίνα Πελενδρίτου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Θέλω κάποιος άνθρωπος να με προσεγγίσει και τελικά να μοιραστώ ότι τη ζωή μου και το χρόνο μου μαζί του, αν αντιληφθεί κι αν θέλει την πραγματική Καρολίνα και όχι την Καρολίνα με τις επιτυχίες, τα μετάλλια. Δεν έχω την οπτική επαφή, έχω όμως πολύ έντονο ένστικτο».

«Τα τελευταία δύο χρόνια σκέφτομαι έντονα τη μητρότητα. Αν κάποια στιγμή θα το φέρει έτσι η ζωή μου, φυσικά και θα το ήθελα. Φέτος έκανα κατάψυξη ωαρίων, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Προχωράει η επιστήμη και είναι πολύ υποστηρικτική για να μπορεί μια γυναίκα να μην πιεστεί αν είναι με λάθος άνθρωπο, ώστε να κάνει παιδί γιατί έχουν περάσει τα χρόνια», εξομολογήθηκε η Καρολίνα Πελενδρίτου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: