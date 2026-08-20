Καλομοίρα – Γιώργος Μπούσαλης: Οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά – Φωτογραφίες

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κεφαλονιά απόλαυσε η Καλομοίρα, έχοντας μαζί της τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία τους παιδιά. Η τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να χαλαρώσει και να περάσει όμορφες στιγμές με την οικογένειά της. Οι ημέρες τους στο νησί περιλάμβαναν βόλτες, εξορμήσεις και φυσικά αρκετές βουτιές στα νερά του Ιονίου.

Ο Μύρτος ήταν ένα από τα σημεία που επισκέφτηκαν, με την Καλομοίρα να απαθανατίζει στιγμές από την παραμονή τους εκεί. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό μέρος από την οικογενειακή τους απόδραση.

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Το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram ένα νέο άλμπουμ με φωτογραφίες από το ταξίδι. Σε αρκετές από αυτές η Καλομοίρα ποζάρει μαζί με τα παιδιά της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα καταγράφονται οι βόλτες και οι βραδινές έξοδοι με φίλους.