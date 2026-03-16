Jessie Buckley: Όταν είχε συμμετάσχει σε μουσικό ριάλιτι του BBC σε ηλικία μόλις 17 ετών (vid)

Η Jessie Buckley αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες και πολυδιάστατες ηθοποιούς της γενιάς της, έχοντας πλέον στην κατοχή της και το πρώτο της Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Hamnet». Ωστόσο, η καλλιτεχνική της πορεία ξεκίνησε το μουσικό ριάλιτι του BBC, «I’d Do Anything», το 2008.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Jessie Buckley, μια νεαρή κοπέλα από το Κιλάρνεϊ της Ιρλανδίας, αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της στο Λονδίνο.

Το “I’d Do Anything” ήταν ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός ταλέντων που διοργάνωσε ο Andrew Lloyd Webber με σκοπό να βρει την επόμενη πρωταγωνίστρια που θα υποδυόταν τη Nancy στην αναβίωση του μιούζικαλ “Oliver!” στο West End. I’d Do Anything (2008)

Από την πρώτη της οντισιόν η διάσημη ηθοποιός ξεχώρισε, καθώς διέθετε μια σπάνια συναισθηματική ωριμότητα που την έκανε να μοιάζει πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της.

Κατά τη διάρκεια του σόου, κέρδισε το κοινό και τους κριτές με την αυθεντικότητά της, φτάνοντας μέχρι τον μεγάλο τελικό. I’d Do Anything (2008)

Αν και θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, η Jessie Buckley κατέλαβε τελικά τη δεύτερη θέση, χάνοντας από την Jodie Prenger.

Για ένα κορίτσι 17 ετών, μια τέτοια “αποτυχία” μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Η ίδια έχει παραδεχτεί σε συνεντεύξεις της ότι εκείνη η περίοδος ήταν γεμάτη σύγχυση, καθώς ένιωθε ότι έπρεπε να προσαρμοστεί σε ένα καλούπι που δεν της ταίριαζε απόλυτα.

Μετά την συμμετοχή της στο «I’d Do Anything», η Jessie Buckley σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA) και μετέπειτε εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Μερικές από τις πιο σημαντικότερες ταινίες της είναι το «Η Χαμένη Κόρη» (The Lost Daughter), όπου στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Maggie Gyllenhaal, η Jessie Buckley υποδύεται τη νεαρή Leda.

Η ερμηνεία της της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Στην ταινία «Wild Rose» του 2018, που την έκανε ευρύτερα γνωστή, υποδύεται μια νεαρή μητέρα από τη Γλασκώβη που ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια της country στο Νάσβιλ.

Το τραγούδι “Glasgow (No Place Like Home)”, που γράφτηκε ειδικά για την ταινία, έγινε μεγάλη επιτυχία και κέρδισε το Critics’ Choice Award Καλύτερου Τραγουδιού.