Ιωάννα Μαλέσκου απαντά στις φήμες χωρισμού: «Η προσωπική μου ζωή αφορά μόνο εμένα και την οικογένειά μου»

Η Ιωάννα Μαλέσκου τοποθετήθηκε για τις φήμες περί χωρισμού από τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Δανιά, εκφράζοντας και πάλι τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η προσωπική της ζωή απασχολεί τον κόσμο.

Η παρουσιάστρια, μιλώντας τη Δευτέρα (22/09/2025) στην εκπομπή «Breakfast@Star», τόνισε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει όσα συμβαίνουν στο σπίτι της και επισήμανε πως ποτέ μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει, καθώς κάτι τέτοιο δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της.

«Το τι συζητάω εγώ στο σπίτι μου αφορά εμένα και την οικογένεια μου. Αλλά το εκβιαστικό, όλο αυτό που ανέφερα, είναι η πίεση που ασκείται, όχι μόνο σε μένα, γενικά. Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αν ποτέ όμως τεθεί κάτι σαν θέμα που θα νιώσω την ανάγκη σε όλα τα επίπεδα να το μοιραστώ και να το επικοινωνήσω, θα το κάνω.

Τι συζητάμε ρε παιδιά; Θα συζητάω εγώ πώς είμαι εγώ μες στο σπίτι μου; Έχω απασχολεί εγώ ποτέ με την προσωπική μου ζωή; Έχω δώσει ποτέ δικαίωμα; Ακόμα και για σχέσεις μου… έχω μιλήσει; Όχι. Ακόμα και τώρα με την οικογένεια μου.

Δεν μιλάω γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, αλλά και να είχα, είναι ωραίο και ευγενικό να βάζεις τον άλλον και να τον σταυρώνεις; Είναι ντροπή», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε επίσης στον τηλεοπτικό της συνεργάτη στο OPEN, Λάμπρο Κωνσταντάρα, τονίζοντας ότι η επαγγελματική τους σχέση δεν έχει γνωρίσει ποτέ κρίση.

«Δεν υπήρξε ποτέ τηλεοπτική κρίση στη σχέση μας με τον Λάμπρο, είμαστε μια χαρά. Ήρθαμε κοντά με αφορμή το “Καλοκαιρινό ραντεβού”, το οποίο συνεχίζεται σε φθινοπωρινό»,είπε.