Ηλίας Βρεττός: Γενέθλια για τον τραγουδιστή – Η εντυπωσιακή τούρτα & η βιντεοκλήση με τους γονείς του

Ο Ηλίας Βρεττός γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του με τον πιο όμορφο και συγκινητικό τρόπο, γεμάτος χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, μοιράστηκε τη χαρά του με τους χιλιάδες ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο Ηλίας Βρεττός δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τα γενέθλιά του, με την πιο ξεχωριστή να είναι εκείνη που τον δείχνει να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του μαζί με την πιστή του σύντροφο, την αγαπημένη του σκυλίτσα.

Η βιντεοκλήση με τους γονείς του και το μήνυμα αισιοδοξίας

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο Ηλίας Βρεττός δεν ξέχασε ούτε στιγμή τους γονείς του, με τους οποίους μίλησε μέσω βιντεοκλήσης (Facetime) για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του.

«Happy Birthday to me !!! 42 και πιο τρελός από ποτέ αδέρφια… Έρχεται ο πιο δυνατός χειμώνας των τελευταίων ετών οπότε… Να με χαίρεστε και σας αγαπώ… από ‘δω ως το άπειρο!!!» έγραψε ο τραγουδιστής στην ανάρτηση που έκανε.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram: