Ηλίας Βαλάσης: Το σοκαριστικό ατύχημα που είχε με την σύζυγό του – «Της είπα να χωρίσουμε και τρακάραμε»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ο ηθοποιός Ηλίας Βαλάσης μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;», αλλά και για την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας ένα σοκαριστικό ατύχημα που βίωσε στο παρελθόν με τη σύζυγό του, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την προσωπική του ζωή.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι, σε μια περίοδο που βρισκόταν σε σύγκρουση με τον εαυτό του και τη ζωή του, είχε αποφασίσει να χωρίσει τη σύντροφό του, λίγο πριν παντρευτούν. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, το ζευγάρι ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ηλίας Βαλάσης: Η άβολη στιγμή όταν ρώτησε τον Γιώργο Λιάγκα αν λατρεύει την μητέρα του – «Την αγαπάς;»

«Είμαι 11 χρόνια παντρεμένος. Κάποια στιγμή λες ότι χρειάζεται ένα τέλος στις ατασθαλίες, στα ποτά και στις παρορμήσεις της νεότητας. Εγώ το έκανα λόγω ενός φοβερού ατυχήματος που είχαμε. Έλεγα ποιος είμαι εγώ που θα μείνω με μια γυναίκα. Της είπα να χωρίσουμε και τρακάραμε», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Όταν την είδα απέναντι, αυτή η κοπέλα που είχα τυραννήσει τότε, και ζούσε, είπα τέλος όλα, μαχαίρι. Κάθε μέρα υπάρχουν πειρασμοί, αλλά με έχει βοηθήσει ο Θεός. Το ότι είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι πλέον θεωρείται κατακριτέο», συμπλήρωσε ο Ηλίας Βαλάσης.