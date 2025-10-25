Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Εύχομαι η Βίκυ Καγιά να είναι καλά»

Στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ετοιμασίες του γάμου της, αλλά και το vidcast της Βίκυς Καγιά με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

«Δεν βλέπω podcast, δεν προλαβαίνω. Ζητώ χίλια συγγνώμη, φαίνονται πολύ ωραία αλλά δεν τα έχω δει. Εύχομαι να είναι καλά και να της περάσει ό,τι είχε. Να είναι καλά, εύχομαι το καλύτερο. Ο σύντροφός μου δεν έχει ιδέα για όλα όσα λέμε εδώ στις κάμερες. Τα βλέπει η μαμά του και κουτσομπολεύουμε.

Επειδή ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον αρραβώνα, μάλλον θα τα μάθετε όλα και για τον γάμο» σημείωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.