Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον γιο της και την ελληνική σημαία
Τι ανέβασε στο Instagram
H Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους διαδικτυακούς της φίλους με μία τρυφερή φωτογραφία του γιου της που ανέβασε στο Instagram.
Ένα στιγμιότυπο με τον γιο της να κρατά την ελληνική σημαία δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα, καλύπτοντας το προσωπάκι του. Ο μικρός Βασίλης σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια με ένα μεγάλο πάρτι που διοργανώνει η μαμά του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Υπενθυμίζεται ότι το φετινό καλοκαίρι το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 07 Ιουλίου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.
