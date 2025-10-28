Η τρυφερή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον γιο της και την ελληνική σημαία

H Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους διαδικτυακούς της φίλους με μία τρυφερή φωτογραφία του γιου της που ανέβασε στο Instagram.

Ένα στιγμιότυπο με τον γιο της να κρατά την ελληνική σημαία δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα, καλύπτοντας το προσωπάκι του. Ο μικρός Βασίλης σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια με ένα μεγάλο πάρτι που διοργανώνει η μαμά του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Πηγή: Instagram

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό καλοκαίρι το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 07 Ιουλίου σε ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος, στενοί φίλοι του τραγουδιστή.