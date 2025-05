Μια απρόσμενη και άκρως ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στους Έλληνες φαν της και όχι μόνο, λίγο πριν την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «And Just Like That» στη Νέα Υόρκη! Η χολιγουντιανή σταρ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της, επέλεξε να μοιραστεί ένα βίντεο στο Instagram όπου χορεύει στους ρυθμούς ενός ελληνικού τραγουδιού, προκαλώντας φρενίτιδα ενθουσιασμού.

Ειδικότερα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ένα εκθαμβωτικό μπλε φόρεμα Vivienne Westwood για την πρεμιέρα, αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση στο Instagram ήταν το βίντεο που ανέβασε, δείχνοντας τις προετοιμασίες της.

«Και έτσι απλά. Περίμενα μια ευκαιρία για να φορέσω αυτό το φόρεμα», έγραψε στην ανάρτησή της, ενώ το soundtrack του βίντεο ήταν κάτι εντελώς απρόβλεπτο: το τραγούδι «Αποκάλυψη» της Έλλης Κοκκίνου!

Η επιλογή αυτή ξάφνιασε ακόμα και την ίδια την Έλλη Κοκκίνου, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει αναδημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό, εκφράζοντας, όπως φαίνεται, την έκπληξή της και την ευχαρίστησή της για την αναπάντεχη αυτή διεθνή αναγνώριση.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μια παγκόσμια προσωπικότητα, επέλεξε ένα ελληνικό τραγούδι για να συνοδεύσει αυτή την στιγμή, στέλνοντας την «Αποκάλυψη» της Έλλης Κοκκίνου σε εκατομμύρια φαν ανά τον κόσμο.

