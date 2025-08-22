Η μητέρα του Μαζωνάκη ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στις 14 Αυγούστου στο Δρομοκαΐτειο, έπειτα από εισαγγελική εντολή που ζήτησαν η μητέρα και οι δύο αδερφές του.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν σε εκπομπή του Ant1, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, ζήτησε τη νοσηλεία του στην ψυχιατρική κλινική. Συγκερκιμένα, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην εκπομπή, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδευόμενη από τις δύο αδελφές του, επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα και ζήτησε τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Απόλυτα υγιής ο τραγουδιστής

Σε νέα συνέντευξη, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Μάλιστα ο τραγουδιστής ήταν συνεργάσιμος με τους γιατρούς και συμφώνησε να κάνει και συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις ώστε να φανεί η αλήθεια.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο πελάτης του δεν χρήζει νοσηλείας. «Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15:00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» είπε ο κύριος Μερκουλίδης χαρακτηριστικά.

«Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας…Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε.

Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Για εμάς αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου»

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει η οικογένεια του τραγουδιστή έλεγε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Τετάρτης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζόταν ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Έπειτα από ένα 24ωρο, ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο που είχε τραβήξει όσο βρισκόταν μέσα στο Δρομοκαΐτειο.«15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.