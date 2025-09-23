Η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε νέο τραγούδι αφιερωμένο στον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους. Μετά το διαζύγιο του Μπίλι Ρέι και της Τις Σάιρους το 2022, η διάσημη τραγουδίστρια και τα πέντε αδέρφια της έχουν αποκόψει τις σχέσεις με τους γονείς τους.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή (19/9), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Secrets», το οποίο, όπως εξήγησε, ήταν μια αναφορά στην αποξένωσή της από τον πατέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Έσπασε κι άλλο ρεκόρ το “Flowers” της Μάιλι Σάιρους – Έφτασε 1 δις streams στο Spotify πιο γρήγορα από όλα

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως προσφορά ειρήνης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα αλλά πάντα αγαπούσα. Από την εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ τον Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ και τον Μικ Φλίτγουντ που έφεραν μαγεία στη μουσική» έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram μαζί με σύντομο απόσπασμα από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού.

«Αυτό το τραγούδι είναι για τον μπαμπά μου» σημείωσε στη λεζάντα.

«Η αγάπη δεν είναι φυλακή / Δεν είμαι φύλακας, όχι / Οπότε ακόμα κι όταν σε κρατάω / Δεν θα σε κλειδώσω μέσα/ Μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όσο θέλεις» αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Ο πατέρας της έλαβε ένα αντίγραφο του τραγουδιού τον περασμένο μήνα για τα γενέθλιά του και κοινοποίησε βίντεο στο Instagram, στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι στο τηλέφωνό του.

«Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου έκανε το δώρο της μουσικής και μου έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο Secrets και έβαλε τους αγαπημένους μου μουσικούς των Fleetwood Mac να παίξουν σε αυτό! Σ’ αγαπώ Μάιλι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ