Η Λίλι Κόλινς φωτογραφίζεται στα Πετράλωνα για διεθνές περιοδικό μόδας

Η Λίλι Κόλινς, διάσημη για τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά «Emily in Paris», επισκέφθηκε τα Πετράλωνα στην Αθήνα για τις ανάγκες φωτογράφισης γνωστού γερμανικού περιοδικού μόδας, προκαλώντας ενθουσιασμό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το συνεργείο εγκαταστάθηκε στην πλατεία Μερκούρη, όπου δύο τοπικά καταστήματα μετατράπηκαν σε καμαρίνια και κινηματογραφικό set, ενώ τα γυρίσματα διήρκησαν από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00, μεταμορφώνοντας τη γειτονιά σε σκηνικό βγαλμένο από τη σειρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις προσπάθειες για μυστικότητα, η παρουσία της Κόλινς έγινε αισθητή, με περαστικούς και κατοίκους να απαθανατίζουν τη στιγμή με τα κινητά τους. Η επίσκεψή της πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν του «Emily in Paris» στο Netflix, η οποία θα μεταφέρει την Έμιλι στη Ρώμη, με ρομαντικά ταξίδια, πολυτελή πάρτι και νέες ερωτικές περιπέτειες.

Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Μερκούρη έκλεισαν προσωρινά για τις ανάγκες της φωτογράφισης, δίνοντας στους κατοίκους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διεθνή παραγωγή που έφερε τα Πετράλωνα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού fashion κόσμου.