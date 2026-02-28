Η Δήμητρα Ματσούκα στο Παρίσι: Τραγουδάει τυλιγμένη σε άσπρη πετσέτα

Στο Παρίσι βρέθηκαν η Δήμητρα Ματσούκα και ο Δημήτρης Σαμόλης, με την ηθοποιό να κεντρίζει το ενδιαφέρον μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η Δήμητρα Ματσούκα εμφανίζεται χαλαρή, τυλιγμένη μόνο με μια πετσέτα, λίγο πριν ετοιμαστεί για την έξοδό της. Στη συνέχεια, μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη, κατευθύνθηκαν στην έκθεση του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton, συνεχίζοντας την πολιτιστική τους εξόρμηση στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το βίντεο ανέβηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Σαμόλη στο TikTok και ξεκινά με τη Δήμητρα Ματσούκα να εμφανίζεται μόνη της, τυλιγμένη με μια λευκή πετσέτα. Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκαλύπτει πως βρίσκεται μαζί με τον Δημήτρη Σαμόλη και πως ετοιμάζονται να επισκεφθούν την έκθεση έργων του Γκέρχαρντ Ρίχτερ στο Ίδρυμα Louis Vuitton.

Ο καταξιωμένος Γερμανός δημιουργός Γκέρχαρντ Ρίχτερ θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης, με την έκθεση στο Παρίσι να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον. Η στάση τους στο Ίδρυμα Louis Vuitton αποτέλεσε βασικό στόχο του ταξιδιού τους, συνδυάζοντας την αγάπη τους για την τέχνη με στιγμές χαλάρωσης στη γαλλική πρωτεύουσα.

Προς το τέλος, οι δύο ηθοποιοί φαίνεται να τραγουδούν στίχους από το «Το Αγόρι Που Αγάπησες Έχει Γκριζάρει», χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη και νοσταλγική νότα στο βίντεο.