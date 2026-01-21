Θύμα μιας μακάβριας παρεξήγησης έπεσε η γνωστή τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου, καθώς τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο η ψευδής είδηση πως έφυγε από τη ζωή. Η σύγχυση που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήρε γρήγορα διαστάσεις, αναγκάζοντας την ίδια την καλλιτέχνιδα να παρέμβει δημόσια για να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση της επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, Μπέλλας Αμπατζάκη, η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει μια φίλη της που απεβίωσε.

Η επιχειρηματίας, εμφανώς φορτισμένη, έγραψε χαρακτηριστικά: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», συνοδεύοντας το μήνυμα με λόγια πόνου.

Ωστόσο, η συνωνυμία της εκλιπούσης με την τραγουδίστρια ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να θεωρήσουν πως πρόκειται για τη δημοφιλή ερμηνεύτρια.

Η άμεση διάψευση και το μήνυμα της τραγουδίστριας

Η Γωγώ Ρωμαίου, βλέποντας το όνομά της να φιγουράρει σε αναρτήσεις πένθους, έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να βάλει τέλος στην αναστάτωση των θαυμαστών και των οικείων της.

Με δική της τοποθέτηση, καθησύχασε το κοινό ενημερώνοντας πως είναι καλά στην υγεία της, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της γυναίκας που πραγματικά έφυγε από τη ζωή.

«Η είδηση του θανάτου μιας νέας κοπέλας είναι πάντα ένα τραγικό γεγονός. Το οποίο με την παραπληροφόρηση, δημιουργεί μια αλλόκοτη κατάσταση για δυο οικογένειες. Εγώ είμαι καλά, κι ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της συνονόματης Γωγούς Ρωμαίου, η οποία έφυγε τόσο άδικα και νωρίς» έγραψε η τραγουδίστρια στο Facebook.