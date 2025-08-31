Γιώργος Πιλίδης – Το βιογραφικό του Αθλητή MMA που μπαίνει στο Survivor

Ο Γιώργος Πιλίδης αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε προκειμένου να λάβει συμμετοχή στο Exathlon, έχοντας ως στόχο την νίκη. Ο πρωταθλητής ελεύθερης πάλης προετοιμάστηκε κατάλληλα για να καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή και γιατί όχι να μην είναι ο μεγάλος νικητής. Αν και ο ανταγωνισμός γνωρίσει προκαταβολικά ότι θα είναι σκληρός δεν τον τρομάζει τίποτα, ενώ πηγή δύναμης για εκείνον αποτελεί η σύζυγός του και το μονάκριβο παιδί τους.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία και η καταγωγή του

Ο Γιώργος Πιλίδης έχει ποντιακές ρίζες και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα από το Καζακστάν πριν ο ίδιος γεννηθεί, ενώ όσον αφορά την ηλικία του είναι 25 ετών.

Η ενασχόληση με την πάλη

Ο αθλητισμός αναμφίβολα αποτελεί μία πτυχή του εαυτού του, καθώς από πολύ μικρή ηλικία ασχολείται. Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει είναι 8 τόσο σε παγκόσμια, όσο και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι αθλητής της ελεύθερης πάλης ενώ μετά από την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 έχει μεταπηδήσει στο ΜΜΑ συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο άθλημα.

Η διαμάχη με την ΕΛ.Ο.Π. και ο διετής αποκλεισμός

Μια «μαύρη» στιγμή στην λαμπρή καριέρα του Πιλίδη ήταν όταν τον Νοέμβριο του 2022 η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης του επέβαλε διετή αποκλεισμό από αθλητικές δραστηριότητες, εξαιτίας της εμπλοκής του μαζί με άλλους συναθλητές του κατά τη διάρκεια πανελλήνιων αγώνων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γιώργος Πιλίδης να αποκλειστεί και από τους Μεσογειακούς αγώνες πάλης, για τους οποίους προετοιμαζόταν και προπονούνταν σκληρά.

Η προσωπική του ζωή

Εδώ και πολλά χρόνια ο Γιώργος Πιλίδης είναι ζευγάρι με την πανέμορφη Όλγα Καρπουζίδου, η οποία τον στηρίζει πάντα σε κάθε επαγγελματικό και προσωπικό βήμα του. Το ζευγάρι αν και μικρό σε ηλικία θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει περάσει μια ζωή μαζί, καθώς είναι σε σχέση από όταν ήταν αρκετά μικροί σε ηλικία.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Γιώργος Πιλίδης είχε αναφέρει: “Με το κορίτσι μου είμαστε μαζί από μικροί. Είμαστε έξι χρόνια μαζί. Δεν ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Ήταν ένας Instagramικός έρωτας. Ο γάμος είναι στα κοντινά μας πλάνα. Ίσως παντρευτούμε του χρόνου, ίσως και φέτος. Μετά τον Σεπτέμβριο πάντως”.

Το 2023 ο Γιώργος Πιλίδης και η Όλγα Καρπουζίδου ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μία λιτή τελετή, έχοντας δίπλα τους αγαπημένα τους πρόσωπα από τον στενό οικογενειακό τους κύκλο. Πλέον είναι γονείς ενός πανέμορφου κοριτσιού, το οποίο αποτελεί για εκείνους την μεγάλη τους αδυναμία.