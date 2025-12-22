Γιώργος Παπαδόπουλος: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Η ανακοίνωση για την περιπέτεια υγείας του

Μια ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Ο δημοφιλής ερμηνευτής οδηγήθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου το ιατρικό προσωπικό του παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάστασής του.

Ο ίδιος επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Παπαδόπουλος: «Μου πέταξαν γαρύφαλλο κι όπως πάω να πάρω ανάσα μου κάθισε στο λαιμό – Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα»

Με μια ανάρτηση που έκανε την ώρα της νοσηλείας του, μοιράστηκε το γεγονός με τους ακολούθους του, καθησυχάζοντάς τους εν μέρει για την πορεία της υγείας του, ενώ δέχθηκε αμέσως εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

«Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας. Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες», έγραψε ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπαδόπουλου στο Instagram: