Γιώργος Μαζωνάκης: Κοκαΐνη, προποφόλη και άλλες έξι ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ διαφορετικές ουσίες ανιχνεύθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή, έπειτα από τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο της Ολλανδίας.

Η εξέταση διενεργήθηκε στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης που ζήτησε η οικογένεια του καλλιτέχνη, με τεχνικό σύμβουλο τον Γιώργο Φιτσιάλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιες είναι οι οκτώ ουσίες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης που δημοσιοποιήθηκαν, στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκαν:

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό.

Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό. Μιδαζολάμη: Φαρμακευτική ουσία με κατασταλτική και αγχολυτική δράση.

Φαρμακευτική ουσία με κατασταλτική και αγχολυτική δράση. Φλουμαζενίλη: Φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

Φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό.

Τοπικό αναισθητικό. Ολανζαπίνη: Αντιψυχωσικό φάρμακο.

Αντιψυχωσικό φάρμακο. Αριπιπραζόλη: Αντιψυχωσικό φάρμακο.

Αντιψυχωσικό φάρμακο. Κοκαΐνη: Διεγερτική ουσία.

Διεγερτική ουσία. Βενζοϋλεκγονίνη: Μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Στο επίκεντρο προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο πραγματογνώμονας της οικογένειας στον εντοπισμό της προποφόλης, της μιδαζολάμης και της φλουμαζενίλης.

Η προποφόλη και η μιδαζολάμη χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή, ενώ η ταυτόχρονη δράση τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την καταστολή του οργανισμού.

Η φλουμαζενίλη, από την άλλη, χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης της μιδαζολάμης, χωρίς όμως να αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης.

Τι παραμένει υπό διερεύνηση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για ιατρική διαδικασία.

Ο Γιώργος Φιτσιάλος έχει επισημάνει ότι τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν μεταθανάτια, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή εκτίμηση των ποσοτήτων των ουσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανίχνευση των οκτώ ουσιών δεν αποδεικνύει από μόνη της την αιτία θανάτου, ούτε προσδιορίζει πότε και υπό ποιες συνθήκες χορηγήθηκε καθεμία.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ιατρικά και τοξικολογικά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.