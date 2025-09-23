Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανανεωμένος και έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, συνεχίζει τα γυρίσματα για το «Voice». Η εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε μια στιγμή που έδειξε τη διάθεση του τραγουδιστή να αντιμετωπίσει με χιούμορ τις πρόσφατες προσωπικές του περιπέτειες.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια των auditions, ένας διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στην ιστορία της ζωής του. Εκείνη τη στιγμή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, με μια αυτοσαρκαστική ατάκα, θέλησε να αστειευτεί, λέγοντας: «Κι εγώ πέρασα από νοσοκομείο κι έγινα βούκινο».

Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται λίγο καιρό μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, καθώς και τον θάνατο της αγαπημένης του σκυλίτσας, γεγονότα που τον είχαν επηρεάσει βαθιά. Η ατάκα του έδειξε πως ο τραγουδιστής έχει αφήσει πίσω του τις δυσκολίες και αντιμετωπίζει τη ζωή με θετική ενέργεια και χιούμορ.

Η συμμετοχή του στα γυρίσματα του talent show του ΣΚΑΪ τον έχει αναζωογονήσει, ενώ η ετοιμότητά του να μιλήσει για τις προσωπικές του στιγμές, έστω και με αυτό τον τρόπο, δείχνει έναν άνθρωπο που πατάει ξανά γερά στα πόδια του.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: